Reggina, piacevoli flash dal Sant’Agata: Edo Inzaghi dal papà, che vince ancora la Crossbar Challenge | VIDEO

7 Gennaio 2023 15:13

E’ stata una bella mattinata, quella di oggi al Sant’Agata. La Reggina di Inzaghi ha affrontato la Primavera in una sgambata in famiglia per preparare al meglio il ritorno in campo previsto per sabato prossimo. 9-0 il risultato finale, davanti ad una interessante cornice di pubblico. Ma interessante è stato anche il post-gara, reso tale da alcuni momenti piacevoli, veri e propri frammenti di vita quotidiana al centro sportivo in un periodo tranquillo e felice in casa amaranto. Poco prima della fine della partita, al centro sportivo è arrivata la famiglia Inzaghi, con Angela Robusti e il piccolo Edo. Quest’ultimo, al triplice fischio, ha fatto ingresso in campo per i consueti palleggi con il papà, segnando come fatto dopo Reggina-Bari.

Il figlio del tecnico amaranto ha poi assistito all’ormai abituale Crossbar Challenge (sfida che consiste nel colpire la traversa a porta vuota) che vede impegnati mister, calciatori e staff. Di Chiara, Cicerelli, Inzaghi e Liuzzo gli sfidanti. Chi ha vinto? Superpippo, che poi si è lasciato andare alla sua solita esultanza, prendendo in braccio il figlio e uscendo dal campo insieme alla compagna. Di seguito il video di StrettoWeb che racchiude questi piccoli e piacevoli momenti.