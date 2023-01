Reggina, assist ai tifosi per il doppio turno al Granillo: importante sconto ai prezzi dei biglietti | INFO

9 Gennaio 2023 18:13

Promozioni speciali per due partite speciali. Sono le prime due del 2023 amaranto, un 2023 che si spera possa essere più roseo di come è terminato il precedente. La Reggina può approfittare di due gare di fila al Granillo, lì dove non ottiene la vittoria da qualche settimana. L’occasione è ghiotta: c’è la Spal il 14 gennaio e la Ternana il 21, entrambe di sabato alle ore 14. E la società, per venire incontro ai propri tifosi, ha pensato a una scontistica particolare, denominata “Gennaio Amaranto”. Si tratta di uno sconto del 20% in tutti i settori, senza costo aggiuntivo di prevendita. “A partire da domani, martedì 10 gennaio ore 16:00 – si legge – sarà possibile acquistare il pacchetto “GENNAIO AMARANTO”, che comprende sia il tagliando d’ingresso di Reggina-SPAL, in programma sabato 14 gennaio alle ore 14:00, sia quello di Reggina-Ternana, in programma sabato 21 gennaio alle ore 14:00. L’iniziativa in questione è valida per ogni settore dello stadio, e darà diritto ad uno sconto del venti per cento sul prezzo complessivo delle due partite, senza pagare il diritto di prevendita”.

In poche parole, alla somma totale dei prezzi dei biglietti delle due partite, verrà applicato il 20% di sconto. Di seguito i prezzi nel dettaglio.

Per quanto riguarda luoghi, orari e info sulle biglietterie, ecco i dettagli.

CENTRO SPORTIVO SANT’AGATA

martedì 10 gennaio | dalle ore 16:00 alle ore 19:30;

mercoledì 11 gennaio | dalle ore 10:00 alle ore 13:00; dalle ore 16:00 alle ore 19:30;

giovedì 12 gennaio | dalle ore 10:00 alle ore 13:00; dalle ore 16:00 alle ore 19:30;

venerdì 13 gennaio | dalle ore 10:00 alle ore 13:00; dalle ore 16:00 alle ore 19:30;

sabato 14 gennaio | dalle ore 10:00 alle ore 14:00.

REGGINA OFFICIAL STORE

martedì 10 gennaio | dalle ore 16:00 alle ore 20:00;

mercoledì 11 gennaio | dalle ore 10:00 alle ore 13:00; dalle ore 16:00 alle ore 20:00;

giovedì 12 gennaio | dalle ore 10:00 alle ore 13:00; dalle ore 16:00 alle ore 20:00;

venerdì 13 gennaio | dalle ore 10:00 alle ore 13:00; dalle ore 16:00 alle ore 20:00;

sabato 14 gennaio | dalle ore 10:00 alle ore 14:00.

Sarà possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto online. Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop). Per quanto concerne la prevendita per il settore ospiti, seguiranno comunicazioni a breve.