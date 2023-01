Reggina: presto il nuovo pullman, tra identità e… ironia

26 Gennaio 2023 12:09

Presto, la Reggina, avrà il suo nuovo pullman personalizzato. La società lo avrebbe annunciato a breve (questione di qualche settimana), con tutte le sue novità, ma Alfredo Pedullà lo ha svelato ancor prima, pubblicando anche le foto di una parte di facciata. I protagonisti sono i Bronzi di Riace, simbolo della città di Reggio Calabria che quest’anno hanno compiuto 50 anni dal loro ritrovamento. Già ad inizio agosto, a qualche settimana dal suo insediamento, il Presidente amaranto Marcello Cardona aveva anticipato che l’obiettivo sarebbe stato quello di inserire il volto delle due storiche statue come impronta sul bus, per proseguire nel solco dell’identità, della storia, della tradizione, della cultura identitaria, quella che lega la città alla principale squadra di calcio cittadina praticamente da sempre.

Come sappiamo, intorno al pullman si è detto tanto. Fu una novità, circa quattro anni fa, quando l’ex Presidente Gallo lo annunciò mettendoci la faccia, in tutti i sensi. Colore di sfondo amaranto, scritta “Vai Reggina” che richiama al titolo dell’inno ufficiale e poi il volto proprio di Luca Gallo. Alla felicità di allora, tanti accompagnarono quella novità storcendo il muso e parlando di esibizionismo, mentre ad altri importava ben poco e interessava solo il campo. Di certo, adesso, c’è più spazio per la sobrietà e per l’identità culturale e cittadina, gesto che fa sicuramente piacere a tutti e ancor di più a chi preferisce questa linea anziché quella esibizionista di allora. E così entra in gioco un po’ di ironia sui social, con chi scommette che quelli non siano i Bronzi, ma i volti di Saladini e Cardona con la barba.