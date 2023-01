La Reggina sfoggia la nuova divisa di rappresentanza. E c’è un bel Bronzo di Riace sulla schiena

27 Gennaio 2023 23:15

Domani a Bolzano, in casa del Sudtirol, la Reggina esordirà per la prima volta con la terza maglia, presentata a inizio novembre. Non è, però, l’unico debutto in fatto di abbigliamento. L’altro, infatti, è già avvenuto e riguarda la nuova divisa di rappresentanza, casual, che i calciatori amaranto hanno indossato per affrontare il viaggio da Reggio Calabria a Bolzano. Felpa amaranto, con l’identità sempre ben impressa. Nella schiena, infatti, il volto di un Bronzo di Riace, come nel nuovo pullman personalizzato. Di seguito il video.