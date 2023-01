Reggina, Nikita Contini si presenta: domani le prime parole del nuovo portiere

16 Gennaio 2023 18:08

Nikita Contini è il primo, e finora unico, nuovo innesto di gennaio per la Reggina. Il portiere ha sostituito Ravaglia, tornato al Bologna, e si giocherà il posto con Colombi. Arrivato venerdì mattina in riva allo Stretto, è già stato convocato da Inzaghi per il match contro la Spal, rimanendo in panchina. In prestito dal Napoli, in questi primi 6 mesi è stato secondo di Audero alla Samp. Per lui si tratta di un ritorno in Calabria dal momento che la scorsa stagione è stato al Crotone fino a gennaio. Nikita Contini verrà presentato a stampa e tifosi domani mattina, martedì 17 gennaio, alle ore 12, presso la “Sala Stampa Nakamura” del centro sportivo Sant’Agata. Il calciatore sarà introdotto dal direttore sportivo Massimo Taibi.