Reggina, niente Ionita: l’ultimo colpo è Bondo, così si chiude il mercato

31 Gennaio 2023 19:06

Dopo le beffe Tuia e La Mantia, con Lecce e Spal di traverso per la cessione nonostante le volontà dei calciatori, salta all’ultimo anche Ionita. Il giocatore stava pensando al suo trasferimento alla Reggina, dove avrebbe ritrovato Inzaghi, ma sullo sfondo il Pisa guardava anche in casa Modena, che per l’esperto centrocampista moldavo aveva individuato Gargiulo come pedina di scambio. Alla fine la troppa attesa si è trasformata in un nulla di fatto e Taibi ha virato sul giovane Warren Bondo del Monza, francese classe 2003 agile, dinamico e in grado di ricoprire ogni zona del campo. E’ lui l’ultimo colpo di mercato della sessione di gennaio della Reggina, dopo gli arrivi di Terranova e Strelec per difesa e attacco. “La Reggina – si legge – comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Warren Bondo, proveniente dalla società A.C. Monza”.