Reggina, primo movimento ufficiale di mercato: Dutu torna alla Fiorentina

6 Gennaio 2023 11:18

“La Reggina comunica di aver definito con l’ACF Fiorentina la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Eduard Dutu. A Eduard vanno i ringraziamenti del club per l’impegno profuso nell’arco di questi sei mesi e i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera”. C’è il primo movimento ufficiale di mercato per la Reggina, uno di quelli ormai solo da annunciare: Dutu torna alla Fiorentina. Il giovane difensore, arrivato questa estate, non ha praticamente mai visto il campo, se non nell’amichevole contro l’Inter di fine anno.

Solo qualche convocazione per lui, chiuso dall’esperienza di Cionek, Gagliolo, Camporese e Loiacono, quarta scelta. Da capire adesso come opererà la società in entrata in quel ruolo, considerando l’opzione “difesa a 3” che Inzaghi utilizza nei finali quando è in vantaggio. Da evidenziare anche le sirene dalla C per lo stesso Loiacono, motivo per cui è possibile che il club inizi ad affondare il colpo.