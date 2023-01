Reggina, scatto sul mercato: Contini e Bayeye più vicini, si può chiudere

10 Gennaio 2023 11:25

La sessione di gennaio del calciomercato si conferma più “calma” che mai, soprattutto nella prima fase. Tanti sondaggi, pour parler, chiacchierate, ma pochi affondi veri e propri, sia in Serie A che in Serie B. Non è diverso il discorso per la Reggina, che dalla sua ha un secondo posto, nessuna fretta di chiudere operazioni e degli equilibri da mantenere. Ma la società dello Stretto, come verificato dalla nostra redazione, potrebbe essere vicina ai primi due movimenti in entrata: si tratta di Nikita Contini e di Brian Bayeye.

Il primo, portiere di proprietà del Napoli, l’anno scorso al Vicenza e in questa stagione secondo di Audero alla Sampdoria, è l’ultimo nome tra i pali sondato dal club dopo quelli di Sirigu, Nicolas e non solo. Classe ’96, cresciuto nel Napoli, ha esperienze da titolare con Pontedera e Siena in Lega Pro e con la Virtus Entella in B. Passato da Crotone, ha difeso la porta del Lanerossi lo scorso anno da gennaio in poi, non riuscendo ad evitare la retrocessione. Il secondo è un giovane esterno destro classe 2000 che qualche anno fa aveva ben figurato in C nel Catanzaro e che la Reggina aveva già cercato questa estate. Il ds Taibi sonda il terreno da un po’ ma questa volta potrebbe essere vicino alla chiusura. Bayeye si alternerebbe con Pierozzi, punto fermo sulla destra di mister Inzaghi.