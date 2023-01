Reggina, al Sant’Agata arriva… Carminello: lo storico ultras incontra mister Inzaghi | FOTO

7 Gennaio 2023 15:24

Un incontro piacevole, una visita che avrà fatto strappare un sorriso non solo ai due diretti interessati ma anche a diversi tifosi reggini. E che, diciamolo, mescola la storia passata, presente e forse anche futura della Reggina. A margine della seduta odierna al Sant’Agata, quella in cui si è tenuto il test in famiglia tra la prima squadra e la Primavera, ha fatto un salto al centro sportivo lo storico ultras amaranto Carminello, che ha incontrato per la prima volta di persona mister Inzaghi. Foto, sorrisi e felicità per i due. Il tifoso ha poi consegnato al tecnico il libro “Il mito Carminello e la storia della Curva”, presentato l’anno scorso al Granillo.