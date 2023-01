Reggina, Giraudo saluta e ringrazia: “grazie di tutto, questa maglia un orgoglio”

25 Gennaio 2023 20:49

“Grazie di tutto Reggio! È stato un orgoglio indossare questa maglia. Mi avete fatto sentire a casa sin dal primo giorno e vi porterò sempre nel cuore”. Così, sui social, Federico Giraudo saluta Reggio e la Reggina. Un anno in riva allo Stretto per l’esterno sinistro, un anno in cui è cresciuto, in cui ha dato e in cui ha ricevuto da Reggio e dal mondo amaranto, che gli ha regalato l’esordio in B.

Per lui non è detto che sia un addio, potrebbe anche essere solo un arrivederci (passa al Cittadella in prestito con diritto di riscatto fino al giugno 2024, ma rinnova di un anno, fino al 2025).