Reggina, il Genoa va a +1 ma non scappa: 0-0 contro il Pisa, come cambia la classifica

28 Gennaio 2023 18:19

0-0 al Ferraris tra Genoa e Pisa. Reggina spettatrice interessata dopo la sconfitta in casa del Sudtirol. La squadra di Gilardino si conferma solida in difesa ma anche sterile davanti. Stacca al secondo posto gli amaranto a +1, ma non scappa, pur continuando la striscia di risultati positivo da quando in panchina c’è l’ex attaccante. La squadra di Inzaghi rimane attaccata, in attesa di buone nuove dal mercato e con un girone di ritorno in cui può succedere un po’ di tutto. Tornando a Marassi, da segnalare un gol per parte annullato per fuorigioco e l’espulsione al Toscano Marin, che permette ai padroni di casa di provare l’assalto finale. Così cambia la classifica.

RISULTATI SERIE B 22ª GIORNATA

VENERDI’ 27 GENNAIO

ore 20:30

Cagliari-Spal 2-1

SABATO 28 GENNAIO

ore 14:00

Bari-Perugia 0-2

Brescia-Como 0-1

Cosenza-Parma 1-0

Sudtirol-Reggina 2-1

Ternana-Modena 2-1

Venezia-Cittadella 1-1

ore 16:15

Genoa-Pisa 0-0

DOMENICA 29 GENNAIO

ore 16:15

Frosinone-Benevento

CLASSIFICA SERIE B