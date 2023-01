Reggina: domani Fabbian in conferenza stampa e allenamento a porte aperte

23 Gennaio 2023 15:12

La Reggina ha ritrovato il sorriso e lo ha fatto soprattutto tra le mura amiche, dopo due mesi. La vittoria contro la Ternana ha definitivamente consacrato – ma probabilmente non ce n’era bisogno – un nuovo eroe al Granillo: Giovanni Fabbian. Doppietta di rapina, 7 gol in amaranto, capocannoniere e grande protagonista. Domani, al centro sportivo Sant’Agata, il giovane centrocampista scuola Inter incontrerà la stampa in conferenza alle ore 14. A seguire, allenamento a porte aperte. I tifosi potranno fare il proprio ingresso al centro sportivo a partire dalle ore 14.45, l’allenamento sarà alle ore 15.