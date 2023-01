Reggina, ecco l’ufficialità sul difensore: Emanuele Terranova è un nuovo calciatore amaranto

31 Gennaio 2023 14:57

E’ arrivata la prima ufficialità di oggi, nonché la seconda in entrata del calciomercato di gennaio amaranto: Emanuele Terranova è un nuovo difensore della Reggina. Dopo il tira e molla con il Lecce per Tuia, il club dello Stretto ha virato sull’esperto difensore del Bari, classe 1987. “La Reggina comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Emanuele Terranova, proveniente dalla Società Sportiva Calcio Bari. Il calciatore si lega al club firmando un contratto fino al 30 giugno 2024”, si legge nella nota. Un anno e mezzo di contratto, dunque, per il giocatore, che ha un passato importante in Serie A e B: pilastro del Sassuolo che ha conquistato e poi mantenuto la Serie A, è passato da Frosinone, Cremonese e Bari nelle ultime annate.

A Inzaghi serviva un calciatore già pronto fisicamente, esperto e che conoscesse la categoria, anche per essere buttato subito nella mischia in caso di necessità, visto che ad oggi ci sono solo quattro centrali di ruolo, con Camporese out per infortunio. L’affare era già concluso da qualche ora, mancava soltanto l’annuncio. Entro le 20 ci sarà da aspettarsi ancora tanto, sia in entrata che in uscita, come spiegato in altra pagina relativamente alle sirene per Rigoberto Rivas.