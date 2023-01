Reggina: c’è un dato in cui sei davanti a tutti, anche al Frosinone. E che avvicina l’Inzaghi di Benevento

3 Gennaio 2023 12:30

Quando una squadra è seconda in classifica, i numeri non possono essere che esaltanti, a maggior ragione se la posizione in graduatoria non è casuale. Le statistiche sulla Reggina sono positive ed è inutile stare ad elencarle nel dettaglio perché ormai si conoscono a memoria, a partire da quelle sui gol fatti e sui gol subiti. C’è un dato, però, che non era stato notato, o comunque messo in evidenza, forse perché secondario, ma che comunque sottolinea il gran cammino della compagine di Inzaghi. E si legge sulle pagine del Corriere dello Sport: “gli amaranto – si legge – sono stati finora ben 1.258 minuti tra le prime due e nessuna delle altre 19 squadre è stata più tempo virtualmente in A”, neanche il Frosinone, che c’è da 1.227 minuti. “La Reggina è stata per 186′ da sola in testa: 2° posto alle spalle dei 738′ dei laziali”.

“Sono numeri – evidenzia il quotidiano – che ricordano il girone d’andata del tecnico piacentino alla guida del Benevento 2019-2020, un’annata che si fa ricordare per i tanti record battuti o sfiorati dai sanniti che nella prima metà del torneo rimasero in ‘zona-A’ per 1284′ (contro i 1258′ della Reggina di oggi), ma con 1004′ in testa da soli”.