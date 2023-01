Reggina, ecco Contini: “la società guarda avanti, convinto dal progetto”

17 Gennaio 2023 12:37

Arrivato venerdì, convocato e in panchina sabato contro la Spal, si giocherà il posto con Colombi in questo girone di ritorno. Nikita Contini è il nuovo portiere della Reggina. Ha sostituito Ravaglia ed è stato presentato questa mattina a stampa e tifosi al centro sportivo Sant’Agata in una conferenza stampa insieme al ds Taibi (che ha parlato di mercato). “Appena ho ricevuto la chiamata del Direttore non ho esitato, sono stimolato dal progetto e non potevo che accettare. E’ un piacere poter lavorare con una piazza storica, con un gruppo e una squadra forte, potendomi mettere a disposizione di uno staff del calibro di Pippo Inzaghi. Ringrazio il Direttore che mi ha dato questa possibilità. Mi sono state dette cose molte ambiziose sul progetto, a lungo termine, la Reggina guarda avanti, non è una cosa del momento”.

“Non so neanch’io perché tutto questo girovagare”, i riferimenti di Contini sulla sua carriera. “Quando si è di proprietà di una società importante come il Napoli non è facile, mi sono sempre messo a disposizione ovunque sono andato. Il mio obiettivo è dimostrare il mio valore e fare più partite possibili. L’alternanza con Colombi? Simone è un portiere molto forte, io cercherò di farmi trovare pronto ogni volta che serve e sarà poi il mister a decidere. Il bene della squadra è la cosa principale. Quest’anno è un bel campionato, combattuto, uno dei più belli, e anche questo è stato uno stimolo in più a decidere di scendere in B. Guardiamo partita dopo partita e ad aprile vedremo dove siamo. Le mie caratteristiche? Ho iniziato giocando avanti e per questo mi districo bene con i piedi, ma il portiere però deve parare. L’ambiente qui è straordinario, ho trovato un gruppo fantastico, unito, compatto. Penso che sia e debba essere l’arma in più del nostro campionato”.