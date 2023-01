Reggina, il Cittadella si fionda su Giraudo. Ed è pronto a chiudere a breve

20 Gennaio 2023 23:02

Non si muove il mercato in entrata (per ora), ma qualche richiesta per quello in uscita c’è e la Reggina opera in questo senso, sempre tra equilibrio e sostenibilità, concetti già espressi dal ds Taibi e oggi ribaditi da Saladini e Cardona nel corso della conferenza di presentazione del nuovo responsabile del settore giovanile Giuseppe Geria. Dalle sirene della C per Loiacono a quelle, molto concrete, del Cittadella per Giraudo. La squadra veneta, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, si è infatti fiondata sul terzino sinistro amaranto e potrebbe addirittura chiudere ad inizio settimana prossima. C’è il “sì” delle parti e anche del calciatore, che vorrebbe giocare di più.

La Reggina, in quel ruolo, non è scoperta, dal momento che è sempre disponibile il “jolly” Liotti, quest’anno utilizzato da mezz’ala ma esterno sinistro naturale. A seconda dell’occorrenza, il giocatore calabrese potrebbe essere schierato ora in un ruolo ora nell’altro, a meno che la Reggina non voglia poi decidere di coprire il centrocampo con una nuova pedina, pensando appunto a un Liotti vice Di Chiara. Dopo la Ternana si tornerà a pensare al mercato e all’eventuale fumata bianca Cittadella-Giraudo. Ancora una decina di giorni circa alla chiusura del mercato ma, come affermato da Cardona quest’oggi, il club amaranto non ha ansia.