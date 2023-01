Reggina, Cardona sul mercato: le sue parole dopo l’addio di Santander

28 Gennaio 2023 18:00

“Purtroppo credo che commentiamo ancora una volta questa sfortuna, diciamo così, con tanta amarezza. Perdere una partita con due tiri in porta loro dispiace, ma anche oggi una prestazione decorosa e convincente, con giocate pregevoli. Poi il gol annullato per fuorigioco, dopo un’azione stupenda. Dobbiamo tirarci su e prendere il meglio di questa prestazione. Menez ha fatto un gol da cineteca, poi la traversa. La Serie B è così, a volte la palla entra e altre non entra. In questi momenti bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno, domenica a Palermo abbiamo la grande occasione di riscattarci e fare una bella partita. Io sono fiducioso”. Così il Presidente amaranto Marcello Cardona in zona mista, ai microfoni di Antenna Febea, al termine di Sudtirol-Reggina.

Il numero uno del club ha parlato anche di mercato: “vediamo di migliorare questo gruppo. Il nostro ds è impegnato a risolvere situazioni in entrata e in uscita, qualcosa si farà, ma al di là di questo la Reggina gioca bene a calcio, a volte un po’ di più e a volte un po’ di meno. Oggi Menez ha fatto un gol da cineteca, poi la traversa. L’uscita di Santander significa un sostituto davanti in entrata? Faremo qualcosa nel rispetto delle regole, se esce qualcuno entra qualcuno. Il ds Taibi sa già cosa fare, anzi credo abbia già impostato qualcosa. In questo settore ci sarà sicuramente qualcosa”.