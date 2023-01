Reggina, altra nuova figura in società: Cardona conferma Franco Ricci. E poi l’annuncio sul Granillo

24 Gennaio 2023 22:19

La Reggina, tassello dopo tassello, continua a strutturarsi con figure importantissimi all’interno dei vari settori. Il piano è chiaro, nonché già annunciato e ribadito anche nell’ultima conferenza per la presentazione di Geria: crescere, passo dopo passo, per diventare solidi e ambiziosi. Settimana scorsa è arrivato appunto Geria, qualche mese fa è stata la volta di Giuseppe Sapienza alla comunicazione. E adesso? E adesso c’è Franco Ricci, ex Amministratore Delegato di Mediaset Premium. Entrerà all’interno della dirigenza, ricoprendo una delle cariche più importanti. Ricci sabato era presente sugli spalti del Granillo, seduto proprio al fianco di Saladini e Cardona (vedi immagine in evidenza).

A confermarlo è il Presidente Cardona a FairPlay & Football, in una delle pillole riproposte da Video Touring. “Franco Ricci? Entrerà in società a dare una mano, assolutamente sì. Saladini ha individuato questo profilo all’interno della governance”. Poi l’ex arbitro ha anche fatto un importante annuncio relativamente allo stadio, proprio mentre era in diretta: “tra qualche minuto abbiamo una riunione importantissima per lo stadio. La società vuole ristrutturare lo stadio Granillo in un modo europeo”.