Reggina, che bomba! Gli esperti di mercato: Massimo Coda proposto agli amaranto. Però…

3 Gennaio 2023 22:04

Massimo Coda proposto alla Reggina! E’ una vera e propria bomba quella che circola da questa sera intorno all’ambiente amaranto. Sono i principali esperti di calciomercato a rilanciarla, da Gianluca Di Marzio ad Alfredo Pedullà: il primo riferisce che la società dello Stretto abbia chiesto informazioni, il secondo che è stato l’agente – Romualdo Corvino, figlio del ds del Lecce Pantaleo – a proporlo al club di Saladini in quanto non è più la prima scelta di Gilardino in Liguria. Occorre precisare che entrambi hanno accostato il nome senza sbilanciarsi sul buon esito, anzi: la società rossoblu avrebbe chiesto 1,5 milioni di euro, quelli spesi per prelevarlo dal Lecce, e il giocatore percepisce un milione di ingaggio.

Insomma: un contatto che – anche qualora dovesse essere vero – non è, ancora, neanche una trattativa. Trattasi di una fase preliminare di un qualcosa di molto in salita, che potrebbe nascere e morire in poco. Dopo il rilancio della notizia, la redazione di StrettoWeb ha provato a verificare per capire un’eventuale verità sulla trattativa. Ad onor del vero, da fonti societarie emerge un secco no, una smentita. Da capire, però – soprattutto per chi è avvezzo alle dinamiche di mercato – se la smentita è reale o qualcosa di vero c’è ma si vuole lavorare sotto traccia, seppur ormai la news sia stata resa pubblica. Di certo c’è che la Reggina vuole un portiere e un attaccante e in entrambi i casi sta provando a sondare grandi nomi. Però non ha fretta, non vuole sbagliare e soprattutto non si muoverà se non ci sarà almeno un’uscita in entrambi i ruoli.