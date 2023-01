Reggina, Gianluca Savoldi e i ricordi di quel gol al Granillo di 20 anni fa: “serata bellissima” | VIDEO

20 Gennaio 2023 11:37

Era la Reggina di De Canio. Quella che in casa divertiva, vincendo e convincendo. Quella che schierava 4 e a volte anche 5 uomini offensivi contemporaneamente. Quella che si rese protagonista di una grande rimonta, con la vittoria dello spareggio finale a Bergamo. Insomma, una delle squadre amaranto più belle della Serie A, soprattutto per gioco espresso. Di quella compagine faceva parte anche Gianluca Savoldi, che l’anno prima insieme a Dionigi aveva riportato la Reggina in massima serie. Anche in A non si tirò indietro in fatto di segnature, come in quel Reggina-Bologna di 20 anni fa, 18 gennaio 2003 per la precisione.

Finì 1-0 e a segnare fu appunto il figlio d’arte, al termine di un contropiede perfetto. E’ lui stesso a ricordarlo e a raccontarlo in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, con tanto di video dell’azione: “20 anni fa, precisi precisi. Era l’anticipo del sabato sera su TELE+. Conservo ancora – scrive – la statuetta per il migliore in campo con cui sono stato premiato a fine partita ma non c’è premio, non c’è oggetto che possa valere quanto il ricordo di quella bellissima serata. In campo con un 4231 parecchio offensivo, sotto di me giocavano Ciccio Cozza, Shunsuke Nakamura e David Di Michele In mezzo al campo Josè “Pepe” Mamede e Carlos Paredes, dietro Martin Jiranek , Jorge Vargas, Ivan Franceschini e Gianluca Falsini detto “il Fomenta”. In porta ovviamente Emanuele Belardi. Nel Bologna c’erano Pagliuca, Beppe Signori, Zaccardo, Nervo, Tomas Locatelli, Julio Cruz e altri grandi giocatori”.

Un post sicuramente dal sapore nostalgico, per lui, per i tifosi della Reggina ma anche per gli amanti e appassionati di calcio in generale. Basta citare alcuni nomi di allora, ma anche TELE+, per tornare con la mente ai bei ricordi. Quelli, allora, raccontavano di un Granillo sempre strapieno e di una squadra che si faceva trascinare dalla passione e dalla grande adrenalina. Di seguito il video.