Rapina in un ufficio postale nel reggino: indagini della Polizia in corso

25 Gennaio 2023 13:48

Rapina all’Ufficio postale di Maropati, piccolo centro della Piana di Gioia Tauro. Un uomo, con il volto travisato, ha fatto irruzione poco dopo l’apertura dell’ufficio e, verosimilmente sotto la minaccia di un’arma, si è fatto consegnare tutto il danaro contante contenuto nella cassaforte. Agguantato il bottino, il rapinatore si è allontanato a piedi forse atteso da un complice che si trovava all’esterno del locale. Sul posto per le indagini sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia di Polistena che hanno sentito l’unico dipendente presente e visionato le immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso dell’ufficio postale per cercare di identificare il rapinatore. L’ammontare della somma rapinata è in via di quantificazione.