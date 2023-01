Ranieri si presenta a Cagliari e cita Frosinone e Reggina: “dobbiamo provare a prenderle…”

3 Gennaio 2023 12:50

Claudio Ranieri è l’allenatore del Cagliari, ufficialmente, da fine dicembre 2022, ma solo oggi è stato presentato a stampa e tifosi e solo da oggi inizierà operativamente il suo lavoro in panchina. Non sarà una sfida facile, considerando il valore della squadra e le difficoltà di risultati e classifica, ma al tecnico romano piacciono le sfide complicate e lo dice anche la sua carriera. Pur essendo un traguardo difficile sa, da ambizioso, che bisogna guardare sopra. E infatti, in un passaggio della conferenza, cita indirettamente Frosinone e Reggina, pur non nominandole.

“La classifica – ha detto – è veritiera ovunque e in qualsiasi campionato, è quella che ti dice il valore attuale di quella. E’ logico che abbiamo due lepri là davanti ed è logico che io allenatore del Cagliari debba provare a prenderle. Stanno lontane ma io non posso guardare dietro, devo guardare avanti. Poi magari l’obiettivo non lo centreremo, ma ci dobbiamo andare vicino. Perché se io non ho neanche l’ambizione di provarci, non centro nessun obiettivo. Io chiederò di dare il massimo, se tu ti alleni sempre a 100 all’ora tu giocherai sempre a 90 all’ora e qualcuno a 110. Chi sta con me lo sa: io non sono mai contento, voglio sempre il massimo da me stesso e dai miei calciatori”.