Quando Vialli giocava (e segnava) al vecchio Comunale: quelle amichevoli della Reggina contro Samp e Juve

7 Gennaio 2023 16:19

Sono settimane molto tristi per il mondo del calcio e in particolar modo per quello italiano. Di recente è scomparso Mihajlovic, a chiusura del 2022 il grande Pelé e ieri mattina anche Gianluca Vialli, storica bandiera di Sampdoria, Juventus e Nazionale. Tutti e tre lottavano da tempo contro gravi malattie e, dopo aver combattuto, se ne sono andati, tra messaggi di stima e apprezzamento per quanto hanno lasciato al mondo del pallone. Per quanto riguarda Vialli, c’è anche qualche ricordo che lega la sua storia a quella della Reggina. Negli anni ’80 e ’90, quelli del suo massimo splendore, la Reggina non aveva ancora conosciuto la Serie A, ma l’aveva solo sfiorata, perdendola contro quella Cremonese in cui Vialli è nato e cresciuto.

L’ex bomber, però, la Reggina l’ha affrontata per ben due volte, in entrambi i casi al vecchio Comunale e in entrambi i casi andando a segno. La prima volta nell’87-’88, quando arrivò a Reggio con la sua grande Sampdoria, quella di Boskov e del suo fedele compagno di avventura Roberto Mancini. Allora finì 0-2 e appunto Vialli timbrò il cartellino (in evidenza una sua foto di quel giorno, tratta da Inside Photos). Qualche anno dopo l’attaccante tornò in riva allo Stretto, ma con la maglia della Juventus: era il 2 giugno 1993, la partita terminò 0-3 e segnarono, oltre a Vialli, anche Roberto Baggio e Moeller. Di seguito il tabellino di quella sfida, tratto da juworld.net.

Reggina: De Clò (59′ Azzalini), Vincioni (76′ Granzotto), Gioffré (46′ Poli), Marini (46′ Brivio), Di Sole (70′ Contartese), Deruggiero, Giacchetta (59′ Filippone), Alberti, Bizzarri, Tedesco, Campolo (46′ Belmonte). Allenatore: Ferrari.

Juventus: Peruzzi (46′ Rampulla), Torricelli, Marocchi (68′ Moro Mar.), Galia (83′ Pilato), Kohler, De Marchi, Moeller, Conte A. (80′ Bonadio), Vialli (46′ Ravanelli), Baggio R. (46′ Carrera M.), Di Canio (76′ Caverzan). Allenatore: Trapattoni.

Marcatori: 18′ Vialli, 35′ Baggio R., 89′ Moeller.

Arbitro: Pellegrino