Quali sono le città più trafficate al mondo? Al 6° posto c’è… Palermo | LA TOP TEN

12 Gennaio 2023 18:37

Quali sono le città più trafficate al mondo? E, tra queste, ci sono italiane? Così senza pensarci, se proprio dovessimo considerare la nostra penisola, diremmo subito Roma, Milano, magari Napoli. E invece no. Una città italiana c’è, nella Top Ten, ed è… Palermo. Il capoluogo siciliano, secondo quanto emerge dal rapporto “2022 Global Traffic Scorecard” di Inrix, è la sesta città più trafficata al mondo, dall’alto delle sue 121 ore di media all’anno. In 365 giorni, praticamente, chi abita a Palermo trascorre oltre 100 ore l’anno in mezzo al traffico, a sbraitare dentro un’auto, camion, bus o simili.

Al primo posto assoluto di questa speciale classifica c’è Londra, che precede Chicago. Seconda in Europa è Parigi, poi Boston e Bogotà a precedere la città siciliana. Palermo, addirittura, supera grandi metropoli come Toronto o New York. Restringendo il cerchio alla sola Europa, nella Top Ten spunta un’altra italiana, Roma, al quinto posto del nostro continente. Di seguito la Top Ten.