Protocollo Reggina-Tribunale dei Minori, il plauso di Dieni (IV): “splendida iniziativa in attesa della A”

Ha raccolto consensi e apprezzamenti l’iniziativa intrapresa da Tribunale dei Minori e Reggina relativamente alla collaborazione per la messa in prova dei giovani, che potranno far parte del mondo amaranto – tra Sant’Agata e stadio – come seconda occasione e sostentamento alla riabilitazione dopo essere finiti nelle mani della giustizia. La firma del protocollo era avvenuta prima di Natale, ufficializzata dopo apposita conferenza stampa. Ieri, a darne nuovamente ampio risalto, è stato il Corriere della Sera.

Oggi, invece, è Federica Dieni di Italia Viva a complimentarsi con il club dello Stretto: “Splendida iniziativa da parte della Reggina 1914 – si legge – Nell’attesa della tanto auspicata Serie A svolge una attività importante per il territorio provando a dare una seconda occasione a giovani che hanno sbagliato ma che hanno il diritto di essere recuperati e inseriti nella società. Nella maggioranza dei casi l’emarginazione sociale e la mancanza di opportunità fa si che si torni a delinquere, investire sui giovani invece non è solo doveroso ma necessario per allontanare i ragazzi dalla criminalità. Un plauso al Presidente Cardona e al procuratore Di Palma per avere siglato questo protocollo. In bocca al lupo alla squadra per la partita di domani”.