Proteste in Brasile: sostenitori di Bolsonaro irrompono nel Parlamento, scontri con la Polizia | FOTO e VIDEO

8 Gennaio 2023 21:12

E’ il caos in Brasile dove moltissimi sostenitori dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro hanno assaltato la zona del Parlamento a Brasilia riuscendo a entrare nello spazio esterno che circonda il Palazzo. La zona era presidiata dalle forze dell’ordine ma i manifestanti sono riusciti a sfondare riuscendo a salire sino al tetto. Le forze dell’ordine stanno usando gas lacrimogeni e ordigni stordenti per cercare di contenere i manifestanti. Secondo i media brasiliani, le forze di polizia, in assetto antisommossa, si stanno preparando per fare irruzione dentro il Parlamento di Brasilia. Come si vede dalla diretta della Cnn Brasile, centinaia di poliziotti stanno avanzando a testuggine fuori dal Palazzo per cercare di sgomberare. Mentre un veicolo della Polizia del Congresso è caduto in una piscina davanti al palazzo del Congresso durante i disordini. Da rimarcare che Bolsonaro, sconfitto per poco da Lula nel ballottaggio presidenziale del 30 ottobre, ha lasciato il Brasile per raggiungere gli Stati Uniti.

Manifestazioni in tutte le principali città del Brasile