Caritas Reggio Calabria, al via il progetto del Servizio Civile “Just Listen”

19 Gennaio 2023 15:30

Il 15 dicembre 2022 il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale ha emanato un Bando volontari per la selezione di 71.550 giovani da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all’estero. Tutte le informazioni tecniche sul Bando sono disponibili sul sito del Servizio Civile. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo //domandaonline.serviziocivile.it.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre essere riconosciuto dal sistema. La Caritas Diocesana Reggio Calabria – Bova vede finanziato il progetto JUST LISTEN – Caritas Calabria Il progetto si svolgerà presso la: Caritas Diocesana, Centro di Ascolto e Osservatorio delle povertà Cod.175312 ed il Centro di Ascolto Mons. Italo Calabrò – Cod. 175313. La scadenza per le domande da parte dei giovani è indicata al 10 febbraio 2023 alle ore 14.00. L’accesso e la selezione dei progetti di servizio civile della Caritas Italiana vengono curati dalle Caritas diocesane, secondo le modalità previste dal “Sistema di reclutamento e selezione” accreditato.

In generale, occorre tener conto che, per accrescere la conoscenza reciproca e garantire la massima informazione sui progetti e sull’Ente, il percorso che proponiamo a tutti i candidati è il seguente:

un colloquio preliminare (anche prima della scadenza del bando), un piccolo tirocinio presso le sedi di attuazione del progetto, per vedere in concreto cosa si propone (possibilmente prima della scadenza del bando), un corso propedeutico in cui vengono date altre informazioni sulla Caritas e sul progetto e che rappresenta il primo momento di selezione ufficiale (dopo la scadenza del bando).

Pertanto, prima di inoltrare la domanda formale si suggerisce di contattare la Caritas Diocesana Di REGGIO CALABRIA – BOVA, VIA TOMMASO CAMPANELLA, 637B – 89127 REGGIO CALABRIA. che fornirà tutte le informazioni utili e aiuterà l’aspirante volontario a scegliere il progetto e la sede più adatti, nonché a compilare la domanda. L’UFFICIO E’ APERTO TUTTI I GIORNI FERIALI (TRANNE IL SABATO) DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 – TELEFONO 0965/385550 Infine, essendo la Caritas di Reggio Calabria gemellata con la Grecia i nostri giovani possono partecipare al Servizio Civile in Grecia.