Progetto “Polis” Poste Italiane, il sindaco di Gerace: “nuovi servizi per i nostri cittadini”

31 Gennaio 2023 17:58

L’Amministrazione Comunale della Città di Gerace, guidata dal Sindaco Giuseppe Pezzimenti, è stata a Roma alla presentazione del progetto “Polis” di Poste Italiane che si è tenuto lunedì 30 gennaio con il Vice Sindaco Rudi Lizzi che, per l’occasione, ha dichiarato: “come amministratori di Gerace abbiamo ritenuto doveroso prendere parte attiva ad una manifestazione di carattere nazionale organizzata da Poste Italiane con riferimento a progetti che riguardano i Comuni sotto i 15 mila abitanti, come il nostro, dove verranno realizzate delle importanti iniziative operative che aumenteranno i servizi ai cittadini.

Abbiamo voluto prendere visione direttamente a Roma del contenuto progettuale innovativo e di coesione che si propone di incidere positivamente anche sul nostro territorio perché coniuga la prospettiva finanziaria a quella della sostenibilità“. “Inoltre – ha aggiunto il vice sindaco – Poste Italiane andrà a sostenere una serie di investimenti per la trasformazione e innovazione degli Uffici Postali e per la realizzazione di spazi di co-working“.

L’Assessore Salvatore Galluzzo ha sottolineato: “l’innovazione e la sostenibilità del progetto è un passo concreto per rendere al passo con i tempi per tutti quegli Uffici Postali che, come questo di Gerace, rappresentano un punto di riferimento essenziale per i cittadini e per i progetti di sviluppo turistico perché un servizio digitale e informatizzato efficiente è un biglietto da visita importante per contribuire a rendere la città al passo con le nuove frontiere delle innovazioni multimediali con la dotazione di tecnologia all’avanguardia“.

“All’interno del progetto nazionale di Poste Italiane – hanno concluso Lizzi e Galluzzo – l’Ufficio Postale di Gerace sarà modernizzato e al passo con le esigenze degli utenti, con spazi che saranno migliorati e resi fruibili tenendo presente uno sviluppo digitale, inclusivo e sostenibile con benefici per la collettività“.