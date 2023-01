Primarie Pd: tesseramento concluso, Giarrusso è fuori

31 Gennaio 2023 23:36

Si sta svolgendo, talvolta con difficoltà, l’iter congressuale del Pd. Dalle 12 di questa il Partito Democratico non accetta più nuovi iscritti. Chi ha la tessera in tasca potrà partecipare nei circoli al voto dei candidati alla Segreteria, chi no è fuori dal percorso costituente. Tra gli esclusi c’è Dino Giarrusso, l’eurodeputato ex M5S ed ex deluchiano, che aveva annunciato l’ingresso nei Dem. Stefano Vaccari, responsabile organizzativo del Pd, è chiaro: “non può iscriversi chi risulta eletto in altri gruppi, e non solo dell’europarlamento: è l’articolo 15 sul tesseramento”.

Chi non ha ancora la tessera ma invece potrà discutere nei circoli Dem sono gli iscritti ad Articolo 1 ma ad una condizione: aver sottoscritto entro oggi l’impegno ad aderire al tesseramento del “Nuovo PD” una volta concluso il percorso costituente.