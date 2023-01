Prezzi benzina: l’esito dei controlli della Guardia di Finanza

31 Gennaio 2023 10:04

Proseguono i controlli della Guardia di Finanza sul caro carburanti. Il Colonnello Alberto Nastasia, capo Ufficio tutela uscite e mercati del Comando generale della Guardia di Finanza, in audizione alla Commissione Attività produttive della Camera, ha detto: “nel solo mese di gennaio sono stati eseguiti 2.518 interventi, contestando 989 violazioni alla disciplina prezzi, di cui 341 per mancata esposizione e/o difformità dei prezzi praticati rispetto a quelli indicati e 648 per omessa comunicazione al ministero”, sottolineando che dopo “le direttive del governo è stata disposta un’ulteriore intensificazione dell’azione di controllo”.

“Nel corso del 2022, i reparti del corpo hanno eseguito 5.187 interventi in tema di trasparenza dei prezzi dei carburanti, contestando 2.809 violazioni alla relativa disciplina”, rimarca. “Inoltre l’accisa evasa sui carburanti è stata quantificata in oltre 450 milioni di euro. Il tutto a valle di 2.514 controlli su accise e Iva, rilevando 1.084 violazioni e deferendo all’autorità giudiziaria competente 866 soggetti, di cui 15 tratti in arresto”, evidenza.