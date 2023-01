Previsioni Meteo, il 2023 inizia sotto l’Anticiclone: la tendenza per Gennaio

2 Gennaio 2023 12:46

Continua anche in questo inizio del 2023 la grande anomalia di sole e caldo che ha caratterizzato anche la fine del 2022 nel Mediterraneo centrale e in modo particolare al Sud Italia. Non abbiamo più le temperature folli raggiunte nei giorni di Natale e Santo Stefano, quando la colonnina di mercurio ha raggiunto addirittura i +23°C, ma resta il sole pieno giorno dopo giorno con temperature particolarmente miti, mai sotto i +18°C nelle ore diurne e sempre sopra i +12°C nelle ore notturne. Siamo di gran lunga al di sopra delle medie del periodo, tanto che d’inverno non si vede neanche l’ombra.

La neve caduta a fine novembre e inizio dicembre è scomparsa, non se ne trovano neanche minime tracce nelle seppur elevate vette dell’Aspromonte, mentre sull’Etna è rimasta soltanto oltre i 2.800 metri esclusivamente nel versante Nord, tanto che il vulcano sembra mostrare il suo volto tardo primaverile (solitamente è così soltanto a Giugno). Dopotutto ai 1.900 metri di altitudine del Rifugio Sapienza la temperatura diurna oscilla di giorno in giorno tra i +9°C e gli +11°C.

Nei prossimi giorni la situazione non cambierà: le temperature rimarranno stazionarie per tutta questa settimana e probabilmente anche per tutta la prossima, l’Anticiclone persisterà a lungo, probabilmente almeno fino a metà Gennaio, prolungando questo periodo eccezionalmente mite e soleggiato in pieno inverno. Una volta tornava abbronzato dalle vacanze invernali soltanto chi aveva le disponibilità per recarsi alle Maldive o ai Caraibi, adesso può farlo anche chi rimane in Calabria e Sicilia.