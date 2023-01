Previsioni Meteo, domani torna a splendere il sole ma resta fresco. Ancora maltempo giovedì

10 Gennaio 2023 17:24

Si battono i denti oggi nello Stretto di Messina: il freddo non è eccezionale, ma si tratta in ogni caso del picco di temperatura più basso da metà marzo dello scorso anno, quindi da ben 10 mesi. La temperatura minima è scesa a +9°C a Reggio Calabria per la prima volta in stagione, la più bassa dal 21 marzo 2022, mentre la massima giornaliera s’è fermata a +14°C, anche qui la più bassa dal 21 marzo 2022. Non si tratta di temperature eccezionali, ma è comunque la prima volta in questa stagione che la colonnina di mercurio scende così in basso e soprattutto il forte vento di maestrale, che stamani ha superato i 100km/h a Messina e i 70km/h a Reggio, determina un wind-chill (temperatura percepita dal corpo umano) abbondantemente sottozero se esposti al vento. Significa che se la temperatura fosse di -1°C ma senza vento, il corpo umano avvertirebbe meno freddo. Una circostanza che capita spesso nello Stretto di Messina d’inverno: le temperature in sé non sono eccessivamente basse, ma il vento rende il freddo percepito particolarmente intenso e fastidioso.

Proprio il vento di oggi ha provocato danni e disagi, soprattutto per le mareggiate nel basso Tirreno. In città ha anche grandinato, sia a Messina che a Reggio, durante i forti temporali del primo pomeriggio. La neve è caduta fino ai 900 metri di altitudine su Aspromonte e Peloritano: domani lo Stretto si risveglierà con le vette dei monti circostanti imbiancate per la prima volta in stagione. L’Etna non sarà più tristemente priva di neve, come appariva fino a ieri indossando una “coltre” bianca molto striminzita soltanto in vetta oltre i 3.000 metri come se fossimo a luglio, ma tornerà nel suo più tipico vestito invernale, imbiancata sin dalle quote medie. Insomma, è arrivato l’inverno e adesso – seppur a fasi alterne – il regime meteorologico cambierà, rimanendo invernale per un lungo periodo.

Domani, Mercoledì 11 Gennaio, tornerà a splendere il sole ma farà ancora fresco. Dopodomani, Giovedì 12 Gennaio, tornerà il maltempo con temperature stazionarie, quindi ancora fresche. Variabile venerdì e nel weekend, con temperature in aumento da sabato e ampie schiarite soprattutto domenica. Lunedì 16 Gennaio sarà una giornata particolarmente mite, con temperatura nuovamente sui +18°C e cielo sereno, ma stavolta non dipenderà dall’Anticiclone bensì da una rimonta calda pre-frontale rispetto a una nuova perturbazione invernale che da Martedì 17 riporterà freddo, maltempo e neve sui rilievi. Un’evoluzione tipicamente invernale di cui parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti. Intanto per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale con focus su ogni dettaglio del monitoraggio atmosferico: