Il Presidente di Messina Social City Valeria Asquini: “siamo un modello vincente, grande intuizione dell’Amministrazione” | INTERVISTA VIDEO

31 Gennaio 2023 21:03

“Una grande intuizione dell’Amministrazione Comunale di Messina che oggi, viene presa a modello dalle altre province siciliane”, questo quanto dichiarato da Valeria Asquini Presidente della Messina Social City “una azienda partecipata con 920 dipendenti e oltre 210 assistenti all’autonomia ed alla comunicazione (ASACOM)”. Al centro degli interventi, la persona e le sue esigenze questa la mission voluta dalla Presidente e dall’intero consiglio di amministrazione.

Oltre 4 mila azioni in favore di anziani, minori con difficoltà educativa, disabili etc. Valeria Asquini dichiara che “circa 900 persone hanno usufruito del trasporto di mobilità sociale anche grazie agli scuola bus e, nei prossimi giorni, altri cinque bus appena acquistati, entreranno in funzione”. Il fiore all’occhiello dell’assistenza è rappresentata dalla presa in carico di tutto il nucleo familiare. Proprio attraverso il sostegno alla genitorialità, afferma la Presidente Asquini, “psicologi e pedagogisti seguono i bisogni educativi dei bambini e, al tempo stesso, affiancano i loro genitori nella gestione delle competenze loro riservate”. Indispensabile il sostegno offerto agli anziani che “presso il loro domicilio, dichiara la Asquini, ricevono assistenza sociale e, in molti casi, un aiuto per evitare che la persona sola, venga allontanata dal proprio ambiente di vita”.

Infatti, le ripercussioni anche psicologiche, sarebbero molto gravi soprattutto, quando l’anziano si vede proiettato in un contesto che non è il suo e, manifesta la paura di perdere anche i ricordi più cari quelli che sono alla base della sua esistenza e del suo credere nella vita. Molto significativo e gratificante per tutti gli operatori della Messina Social City, il servizio riservato alle famiglie con disabili gravi. La nostra è una società che include e non esclude però, a volte, si possono verificare delle situazioni in cui si evidenziano atti di emarginazione e di disagio sociale. “Compito dei professionisti della partecipata, ha detto la Asquini, è quello di prevenire o rimuovere queste situazioni proprio per far sentire la persona al centro dell’intervento”.

Tra coloro che hanno usufruito del trasporto, gli alunni con disabilità che, giornalmente, vengono accompagnati a scuola proprio per garantire loro il diritto allo studio e l’integrazione socio educativa. “Durante i due anni di pandemia”, riferisce la Presidente Asquini, “la Messina Social City ha organizzato degli interventi mirati, rivolti ai ragazzi con disabilità, proprio per smorzare l’effetto di emarginazione e di isolamento imposti dalla diffusione del contagio da Covid che, avrebbe accentuato il disagio sociale in soggetti particolarmente fragili”. Nel descrivere, con grande orgoglio, tutte le iniziative poste in essere dalla Messina Social City, la Presidente Valeria Asquini, si lascia prendere dalla commozione proprio quando ripercorre il lavoro svolto e, soprattutto quando confessa le manifestazioni di gratitudine, ricevute dai cittadini che vengono giornalmente assistiti.

Un progetto di cui va particolarmente fiera è rappresentato dai lavori di inclusione sociale “Estate Addosso”, giovani con minori opportunità, la maggior parte con povertà educativa, inseriti in diverse aziende che hanno offerto la collaborazione per fornire e formare, anche dal punto di vista lavorativo e professionale, ragazzi che altrimenti, sarebbero rimasti ai margini del mondo del lavoro. Aprire le coscienze e lavorare in sinergia è l’obiettivo che ogni amministrazione dovrebbe perseguire se ha a cuore il bene dei suoi cittadini. Senza il supporto delle associazioni e dei provati, l’Ente Pubblico, soprattutto in un periodo in cui la crisi energica ha creato nuovi poveri, poco può fare considerato anche, l’esiguità delle risorse economiche di cui dispone.