Reggio Calabria, il 12 gennaio la presentazione del libro del prof. Caridi “Ai Margini della città”

10 Gennaio 2023 20:39

L’Associazione culturale “Tre Quartieri”, in collaborazione con la Deputazione di Storia Patria per la Calabria, organizza per Giovedì 12 Gennaio 2023 alle ore 17,30, presso la sede dell’Associazione sita in Via Anita Garibaldi Trav. Esposito in Gallico Superiore, l’incontro con il prof. Giuseppe Caridi autore del libro “Ai Margini della città” dall’egemonia reggina e feudale ai comuni di Gallico e Sambatello.

L’autore sulla base di una cospicua documentazione statale ed ecclesiastica, ricostruisce le vicende politico-amministrative, socio-economiche e religiose delle comunità vissute nel territorio corrispondente all’ex circoscrizione reggina di Gallico-Sambatello, dal Quattrocento – quando l’intero agglomerato era denominato Motta Rossa – agli inizi dell’Ottocento, allorché furono istituiti i comuni autonomi di Gallico e Sambatello. Comunità, quelle studiate dall’autore, le cui tenaci aspirazioni autonomistiche si sono a lungo scontrate con le ambizioni egemoniche della limitrofa città di Reggio e di alcuni dei principali casati della nobiltà feudale del Mezzogiorno.

Il volume che sarà presentato tratta alcune vicende storiche avvenute nel XV secolo e agli inizi del XIX secolo.

L’incontro, cui è presente l’autore prof. Giuseppe Caridi, sarà introdotto dal Presidente dell’Associazione “Tre Quartieri” Oreste Pennestrì e coordinato dall’Arch. Matteo Gangemi.