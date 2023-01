Reggio Calabria, il 3 febbraio la presentazione del “Campionato Italiano di Goalball maschile Serie A 2022/2023”

28 Gennaio 2023 11:39

L’associazione sportiva ASD REGGINA UIC, è lieta di invitare gli Organi di Informazione e le autorità, a partecipare alla conferenza stampa che si svolgerà venerdì 3 febbraio p.v. alle ore 12, presso palazzo “Alvaro”, Sala Biblioteca della Sede Istituzionale della Citta Metropolitana di Reggio Calabria sita in piazza Italia. Nell’occasione sarà presentato l’evento sportivo della FISPIC/CIP “Campionato Italiano di Goalball maschile Serie “A” 2022/2023”, manifestazione che ritorna a Reggio Calabria dopo diversi anni di assenza.

Il concentramento, articolato in due giornate, con la partecipazione di sette squadre, si svolgerà sabato 4 febbraio p.v. dalle ore 09:00 alle 19:00 e domenica 5 febbraio p.v. dalle ore 8:00 alle 12:00 circa, presso la palestra dell’Istituto Professionale “U. Boccioni” sito in via Messina (Rione Gebbione) Reggio Calabria.