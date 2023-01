Presentato a Palazzo Zanca l’evento “Messina Marathon 2023″

3 Gennaio 2023 13:36

Alla presenza del Sindaco di Messina, Federico Basile, nel corso di una conferenza stampa tenutasi oggi, martedì 3, a Palazzo Zanca, è stato illustrato il programma della 13esima Maratona Internazionale “Antonello da Messina”. All’incontro hanno preso parte, il neo Esperto allo Sport Francesco Giorgio, e i Presidenti rispettivamente della FIDAL Nunzio Scolaro; del Panathlon Antonino La Rosa; dell’ANMMI Lilly Cavallaro; dei Lions Messina Gabriella Urso; della FENAPI Pietro Cascio; e il dott. Santino Di Perna. La manifestazione, promossa dalla Polisportiva Odysseus Messina in collaborazione con l’Amministrazione comunale, e inserita dalla FIDAL nel calendario nazionale quale gara internazionale si svolgerà in Città domenica 8, nell’ambito del progetto “Messina la Grande”. A tal fine, il Sindaco Basile ha sottolineato l’importanza dell’appuntamento a carattere internazionale ricordando che “grazie alle precedenti edizioni Messina è entrata nel circuito delle grandi maratone che oltre ad essere iniziative di promozione e competizione sportiva rappresentano occasione di promozione del territorio cittadino nell’ambito culturale, paesaggistico, enogastronomico, artistico e turistico”. Il programma dell’evento podistico prevede, la 13esima Maratona Internazionale “Antonello da Messina” per una lunghezza di 42,095 chilometri; la 13esima Mezza Maratona “Eufemio da Messina” di 21,095 km; la Stracittadina di 10,500 chilometri denominata 11esima “Shakespeare Run”; e la 13esima “Corri per la solidarietà e Fitwalking”, una corsa/camminata non competitiva rivolta a bambini, genitori, anziani, diversamente abili, non vedenti con accompagnatore, e anche animali al guinzaglio con partenza prevista a seguire da quella della maratona.

Infine, dalle ore 14 alle 19.30 di sabato 7, nell’atrio di Palazzo Zanca, avranno inizio le operazioni di accreditamento degli atleti e la consegna dei pacchi gara che proseguiranno sino a domenica 8, dalle 6 alle 8. La partenza per la Messina Marathon e del Fitwalking è prevista alle 8 da via Garibaldi (carreggiata ovest), antistante piazza Unione Europea; mentre la Mezza Maratona e la Shakespeare Run prenderanno il via alle 9.30.