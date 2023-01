Premiazione del Campionato sociale di ACI Messina

29 Gennaio 2023 20:32

Si è svolta nella giornata di sabato la premiazione annuale del Campionato sociale di ACI Messina. Nell’elenco dei premiati figurano il giovane campione italiano rally junior Alessandro Casella navigato dal pattese Rosario Siragusano, le vincitrici della Coppa giovani Giulia Gentile e degli slalom Angelica Giamboi. Sempre nella specialità slalom primo posto di Mario Radici, mentre Salvatore Venuti si è particolarmente distinto nel Campionato Italiano Velocità Montagna su Peugeot 106 e il pilota Salvatore Caristi ha dominato nella salita auto storiche, settore in cui Natale Mirabile ha vinto la classifica rally come pilota e Luigi Aliberto come co-driver. Nel kart svetta nuovamente il brolese Angelo Lombardo e l’equipaggio Campisi-Cuscinà nel fuoristrada.