Reggio Calabria, la premiazione del Concorso internazionale di Poesia dell’Associazione “Incontriamoci Sempre” | FOTO

Giunto alla sua dodicesima edizione, il Concorso Internazionale di poesia organizzato dall’Associazione Culturale Incontriamoci Sempre, è arrivato al suo momento conclusivo, suscitando molto interesse tra il pubblico reggino. Una sala gremita di amanti della poesia-quella della Stazione Ferroviaria di Santa Caterina, sede dell’Associazione che negli anni è divenuta un laboratorio culturale attivo-ha accolto artisti giunti da diverse località d’Italia per essere premiati dalla giuria tutta al femminile, che dopo lungo lavoro, ha decretato i vincitori delle due sezioni del concorso, italiano e dialetto.

I poeti hanno declamato i loro versi con bravura ma anche un pizzico di emozione, suscitando momenti di sentita partecipazione emotiva tra il pubblico presente. L’attivissimo Presidente di Incontriamoci sempre Pino Strati, il Deus ex machina delle tantissime attività culturali svolte nel corso degli anni dall’Associazione che promuove il territorio calabrese, ha ribadito l’importanza che il Concorso di poesia sta assumendo nel tempo, e di come la partecipazione di poeti provenienti anche dall’estero, stia aumentando di anno in anno.

“Facendo qualche piccolo calcolo sono più di 4.000 le opere finora giunte alla sede dell’Associazione – dice Strati – e il grande interesse verso questo genere letterario, testimonia la voglia dei poeti di raccontare la loro vita, di far rivivere i propri ricordi e le esperienze vissute, le emozioni spesso sottaciute o semplicemente, di offrire spunti di riflessione sulla complessità dell’esistenza umana”.

Premiati quest’anno i componimenti dal sapore intimistico che affrontano tematiche come quello della lontananza dai propri figli costretti a lasciare la propria terra alla ricerca di un lavoro stabile, quello del ricordo di tempi lontani in cui la vita era più semplice e si dava maggior valore alle relazioni umane. Il ricordo, spesso struggente e malinconico, è stato così il leitmotiv della narrazione poetica, che per la sezione italiano ha visto premiate la poesia “Sei tu?” Di Tania Galletta , mentre per il dialetto “Ricordi i figghiolanza” di Angelo Lino Panetta. Ha presentato la serata il conduttore Marco Mauro.

Innumerevoli i premi di valore, sono stati consegnati ai vincitori , a partire dalle due straordinarie tele realizzate dalle pittrici reggine Tania Nicolò ed Adele Canale, conferite ai due vincitori della sezione italiano e dialetto. Molti i premiati speciali , che hanno ricevuto raffinate targhe realizzate dall’orafo calabrese Michele Affidato e sponsorizzate dalla scuola paritaria Araniti, nonchè le splendide ceramiche del maestro ceramista Ferraro e i vini pregiati offerti dalla azienda agricola Baccillieri, rappresentata dall’imprenditrice Mariolina Baccellieri del circuito nazionale Donne del vino.

Ad allietare la serata gli sketch dei bravissimi attori Elena Festa e Pino Cambera, componenti dell’Accademia del dialetto, che hanno fatto sorridere il numeroso pubblico presente in sala con simpatici siparietti. Commovente invece l’interpretazione di Pino Cambera nella lettura della poesia A ricumpenzza del compianto poeta Pasquale Calcaramo ,avvenuta alla presenza del figlio, il maestro Alessandro Calcaramo.

La serata si è conclusa con un ricco buffet offerto dall’Associazione e il taglio di una maestosa torta della pasticceria Fragomeni, che ha celebrato la buona riuscita di questo ennesimo evento culturale, che sempre più testimonia quanto il premio Internazionale di poesia di Incontriamoci sempre, sia diventato importante per la città di Reggio Calabria.