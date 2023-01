Porto e Aeroporto di Reggio, ci sono altre novità (positive): le ultime tra certezze e annunci

4 Gennaio 2023 18:19

Nel corso della conferenza stampa di ieri presso il coordinamento provinciale di Forza Italia, l’Onorevole Francesco Cannizzaro non ha parlato soltanto dei quattro emendamenti da lui ottenuti per Reggio Calabria e inseriti nella Legge di Bilancio 2023, ma si è anche concentrato su altre situazioni sempre riguardanti la città dello Stretto e sempre con lui protagonista, su tutte Porto e Aeroporto. Il deputato reggino, tra certezze e annunci, ha aggiornato circa le ultime novità. Per la struttura a mare è già stato reso pubblico il nuovo progetto che porterà ammodernamenti e migliorie, con la presenza della navi da Crociera a partire dai prossimi mesi. Per lo scalo di Ravagnese, invece, sono stati ottenuti importanti fondi che abbatteranno diverse limitazioni e consentiranno l’aumento di altre rotte.

“Vi do una notizia – ha esordito ieri Cannizzaro sul tema, esaltando il lavoro fatto – non esiste in nessuna Legge di Bilancio che venisse finanziata una riqualificazione per un Porto o Aeroporto. Il Porto deve diventare Porto turistico e in queste condizioni non può esserlo. Ho sentito il Presidente dell’Autorità Portuale dello Stretto Mario Mega e mi ha riferito che si sta andando spediti. Non sono soldi che arrivano e poi tornano indietro perché non c’è la capacità di spesa”. Sull’Aeroporto, invece, il deputato forzista ha assicurato che “su 25 milioni di euro per l’Aeroporto, 20 sono già stati aggiudicati e altri 5 lo saranno entro aprile. Dalla Primavera si inizierà a costruire un Aeroporto degno di nome, sicuro, bello e pulito. La svolta, che non è solo dell’Aeroporto ma della città, è sulla categoria. Spesso mi chiedevano perché compagnie come Ryanair non venissero a Reggio. Perché è Aeroporto di categoria C e ora abbiamo la certificazione di avere abbattuto per la prima volta nella storia le limitazioni all’Aeroporto, affinché diventi categoria B. Oggi in atto ci sono 4 voli e tenderanno a crescere, non dico verso quali rotte perché sennò poi i leoni da tastiera dicono che annunciamo le cose”, ha aggiunto l’Onorevole facendo intendere che prossimamente verrà aumentato il numero di tratte da e verso la città dello Stretto.