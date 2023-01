Portale VisitMe: nuovo database per il monitoraggio dei flussi turistici in città

Il Comune di Messina, per il tramite dell’Assessore al Turismo Enzo Caruso, d’intesa con il Sindaco Federico Basile e l’Assessore ai Servizi Informativi e Tecnologici Roberto Cicala, sta procedendo alla implementazione di un database che, attraverso la compilazione di un format da parte delle strutture ricettive del Comune di Messina, consentirà di mappare sul portale “VisitMe”, () la posizione e la tipologia di ogni struttura. La raccolta dei dati servirà anche all’Amministrazione per monitorare il numero di posti letto disponibili in città e conoscere la provenienza stagionale dei flussi turistici, con l’intento di ottimizzare l’offerta e la promozione turistica cittadina nei mercati italiani ed esteri, anche attraverso una serie di servizi che il Comune sta avviando per i visitatori e gli ospiti durante il loro soggiorno in città.