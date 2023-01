Ponte sullo Stretto, Salvini incontra il sindaco di Messina

23 Gennaio 2023 16:52

Incontro al Mit tra il vicepremier e ministro Matteo Salvini e il sindaco di Messina Federico Basile. È stata l’occasione per fare il punto sulla situazione infrastrutturale della città: è stata ribadita l’importanza di concretizzare il Ponte sullo Stretto e sono stati affrontati altri temi come svincoli, piano regolatore, porto di Tremestieri. Presente anche il parlamentare della Lega Nino Germanà.

Ponte sullo Stretto, le parole di Germanà

“Sono felice di poter affermare che è iniziato quel percorso di collaborazione tra il Comune di Messina e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, come Lega, abbiamo fortemente voluto e contribuito a realizzare. Nell’amministrazione comunale, siamo nella squadra di Federico Basile, con un ruolo da protagonisti, e siamo convinti che si potrà lavorare in sinergia per la città di Messina. Tanti i temi trattati, dal Ponte sullo Stretto a tutte le strutture di cui necessita il territorio: gli svincoli, il piano regolatore e il porto di Tremestieri. L’incontro di oggi è il primo passo. Il vicepremier e ministro Matteo Salvini i primi di marzo, dopo le elezioni regionali, verrà a Messina per vedere di persona tutte le opere che oggi sono state oggetto di discussione”. Così il senatore messinese della Lega, Nino Germanà, a margine dell’incontro tenutosi al Mit con il vicepremier e ministro Salvini, a cui era presente anche il sindaco di Messina Federico Basile.