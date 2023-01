Ponte sullo Stretto, Salvini: “allo studio soluzione che non comporti costi per lo Stato”

16 Gennaio 2023 22:21

“Non voglio entrare nel merito di quello su cui stiamo lavorando con il capo di gabinetto e il capo del legislativo, perché qui ci sono storie ventennali di cause miliardarie e, quindi, bisogna sempre essere prudenti e annunciare una cosa quando la si è fatta: stiamo studiando una soluzione che non comporti costi per lo Stato“. Sono le parole del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini a proposito dei contenziosi esistenti sul Ponte sullo Stretto, legati alle precedenti progettazioni dell’opera. Lo stesso Salvini, intervistato a Milano al convegno di Assimpredil Ance, ha poi ribadito che conta di vedere la prima pietra del Ponte “entro due anni“.