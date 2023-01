Ponte sullo Stretto, Germanà replica a Landini: “si occupasse dei lavoratori”

21 Gennaio 2023 18:40

“Mentre il governo è impegnato ad affrontare le emergenze del Paese, apprendiamo che il leader della Cgil, in Sicilia per il congresso provinciale del sindacato, avrebbe attaccato il governo su tutti i fronti, ospitato oltretutto presso una struttura governativa quale l’Arsenale Militare di Messina. Per Landini la ricetta sarebbe ‘no al Ponte, sì al Reddito di cittadinanza’? Si occupasse dei lavoratori“. E’ quanto afferma il senatore della Lega, Nino Germanà.

“Intanto faremo degli accertamenti, anche in sede parlamentare, per comprendere quale sia stato l’iter delle autorizzazioni e della concessione della sala, che non ricordo sia stata concessa per altre manifestazioni, poiché riteniamo giusto fare chiarezza e che ci sia la massima trasparenza per il bene dei cittadini siciliani”, conclude Germanà.