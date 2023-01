Ponte, il tweet: “in una fiction crolla perché c’è la mafia, nella realtà Denaro arrestato e cantieri pronti”

22 Gennaio 2023 11:32

“Una serie tv mostrava il Ponte sullo Stretto crollare perché realizzato da imprese legate alla mafia. Nella realtà il governo di centrodestra cattura Messina Denaro e il ministro Salvini sta per aprire i cantieri per il ponte. Quando la realtà è meglio della fiction!”. E’ quanto si legge in un tweet di Nino Minardo della Lega. Quest’ultimo fa riferimento a una nuova serie tv italiana. che mostra le immagini di un futuribile Ponte sullo Stretto crollato perché costruito dalla mafia. Lo stesso ha provocato reazioni e polemiche. Il tweet del leghista, invece, evidenzia come il Governo la mafia la stia combattendo, con l’arresto di Messina Denaro, e sia pronto a far partire la grande opera che collegherà lo Stretto.