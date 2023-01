Reggio Calabria, il poeta Rocco Giuseppe Tassone riceverà il premio internazionale “Letteratura”

19 Gennaio 2023 18:42

Al poeta gioiese Rocco Giuseppe Tassone sarà assegnato il premio internazionale “Letteratura” indetto dall’istituto Italiano di Cultura di Napoli giunto alla sua XXXVIII edizione, per la poesia in lingua “La morte non parla”. La cerimonia di premiazione si terrà a Napoli il prossimo 18 febbraio nella sala Gabriele D’Annunzio dell’Istituto di Cultura di Napoli.

La Giuria presieduta dal prof Roberto Pasanisi e composta dai redattori della rivista Nuovi Lettere ha scelta la lirica del Tassone tra 1037 autori partecipanti. Ricordiamo che Rocco Giuseppe Tassone, poeta candidonese di nascita, è Cavaliere della Repubblica ed ha pubblicato 70 libri tra poesia, saggistica, storia e glottologia, ed è esponente per etnografia ed iconografia religiosa in Calabria.