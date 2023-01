Plastic Free Reggio Calabria, ripartono le azioni di clean up e sensibilizzazione

28 Gennaio 2023 09:51

Ricominciano le attività di Plastic Free a Reggio Calabria. La Onlus nazionale ha organizzato il prossimo evento di pulizia e sensibilizzazione ambientale in centro città. Il luogo prescelto è il porto di Reggio Calabria, più precisamente l’area parcheggio antistante la biglietteria degli aliscafi.

L’appuntamento, realizzato in collaborazione con le associazioni reggine Differenziamoci Differenziando e Arci Reggio Calabria, insieme a Radio Video Touring 104, è per domenica 29 gennaio alle ore 09:30 di fronte la biglietteria Liberty Lines.

“Dopo diverse segnalazioni pervenute da parte dei volontari dell’associazione, abbiamo deciso di intervenire nell’area del porto per un evento dedicato principalmente alla raccolta di mozziconi. Vista l’altissima quantità di cicche di sigaretta abbandonate per terra, sarà un modo per sensibilizzare ancora di più sui temi dell’inquinamento e del rispetto dell’ambiente”, affermano i referenti locali.

Al termine dell’evento verrà apposto un cartello che suggellerà il messaggio della giornata, grazie alla collaborazione e al supporto della Pirografia del Cuore di Alessia Genua, artigiana e artista reggina che ha deciso di sposare la causa donando un’opera inedita per l’occasione.

Per partecipare è necessario iscriversi gratuitamente sul sito di Plastic Free e cliccare “PARTECIPA” al link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/3120/29-gen-reggio-di-calabria?fbclid=IwAR2UfY4KFlbDa31YLaBJJK6m9n1TztY6_K-NkkMfSZQTsoXic1G-diDHmZk

L’evento è aperto anche ai bambini. Si consiglia di portare con sé dei guanti da lavoro, un cappello e una borraccia con l’acqua. Tutto il resto dell’occorrente verrà fornito da parte delle associazioni e da Teknoservice, che si ringrazia per la collaborazione. L’evento è autorizzato dal Comune di Reggio Calabria.