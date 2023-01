Piazza De Nava, conferenza stampa del Comitato Civico: di cosa si parlerà, i 6 punti

20 Gennaio 2023 11:03

Martedì 24 gennaio 2023, alle ore 11:00, presso il Piccolo Auditorium in Via Giusti n°1 si terrà la conferenza stampa del Comitato Civico Piazza De Nava in merito alla riqualificazione della nota area negli ultimi tempi soggetta a dibattito. Come si legge nella nota diffusa da Fondazione Mediterranea, sono 6 i punti all’ordine del giorno che verranno discussi nel corso della conferenza. Eccoli di seguito.