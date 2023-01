Scalea, pestaggio shock: 4 ragazzini prendono a calci un uomo | VIDEO

30 Gennaio 2023 16:41

Quattro ragazzini contro un uomo, solo, a terra. Calci, tanti, violenti, di cui l’ultimo in pieno volto. La triste immagine è di ieri sera, in Calabria, sull’area pedonale di Scalea. C’è un video di pochi secondi che circola tra le chat di Whatsapp e fotografa il triste episodio. Dello stesso ha parlato Annalisa Alfano, vice Sindaco della città in provincia di Cosenza. “In queste ore – le sue parole – sta circolando all’impazzata su WhatsApp un video che riprende un’aggressione molto violenta avvenuta qualche giorno fa da parte di un gruppo di ragazzini contro una persona, non identificabile, sull’area pedonale di Scalea. Questo post solo per comunicare che le autorità competenti sono informate e si stanno adoperando per fare luce sulla vicenda. Queste immagini, di una violenza inaudita da parte di coloro che sembrano essere dei minori, fanno rabbrividire e devono farci riflettere”.

“Abbiamo, tutti indistintamente, il dovere di fare qualcosa affinché i nostri ragazzi capiscano che la violenza, in tutte le sue forme, è qualcosa da rinnegare categoricamente – continua – Siamo tutti direttamente coinvolti e responsabili e ognuno di noi, nel suo piccolo, può fare qualcosa per rendere la nostra comunità un luogo migliore. Alle famiglie degli autori di questa aggressione sento di dire che non sono sole e che insieme possiamo fare tanto. Da amministratore e da genitore comprendo la preoccupazione di quanti mi hanno chiamato e scritto per avere delucidazioni. Insieme affronteremo e supereremo anche questa triste vicenda”, conclude.