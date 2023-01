Perdite d’acqua e buche, a Condera un biglietto per il cimitero: “così rischiamo di morire” | INTERVISTA

16 Gennaio 2023 15:26

“Siamo messi molto, molto, male“. È la constatazione di un cittadino residente nel quartiere di Condera a Reggio Calabria, ma facilmente attribuibile anche agli abitanti di altre parti della città. Non si tratta di pessimismo cosmico leopardiano-reggino, ma dell’amara realtà dei fatti. Nel quartiere in questione, sono presenti perdite d’acqua e buche sotto gli occhi di tutti, da diversi mesi, mai sistemate.

I disservizi sono stati segnalati “diverse volte ai competenti uffici“, spiega il cittadino ai nostri microfoni, segnalazioni, neanche a dirlo, cadute nel vuoto. “Siamo sempre alle solite. Nessuno interviene, nessuno vuole mettersi al servizio dei cittadini“, aggiunge sottolineando che i cittadini pagano tasse pesanti per servizi che non esistono: “mancanza di acqua e/o elettricità in alcuni rioni; mettiamo una pietra tombale sulla piste ciclabile; non parliamo di aeroporto o Lido Comunale… ma almeno le cose urgenti per i cittadini, come le perdite d’acqua o le buche…”.

La cosa peggiore è che, fra l’indifferenza generale, i cittadini rischiano anche di lasciarci le penne. Di notte, le fosse rischiano di trasformarsi in biglietti di sola andata per il vicino cimitero, in particolar modo per chi transita con i ciclomotori. “Io ho semi-distrutto una macchina salendo da Sant’Antonio per una buca coperta d’acqua, che non si vede. – racconta il cittadino – Se invece di essere con la macchina, fossi stato con una moto, sarei morto. Deve scappare il morto?“.