7 Gennaio 2023 17:47

Paura in Calabria, precisamente a Mandaradoni, frazione del Comune di Limbadi, nel Vibonese. Una donna di 75 anni, infatti, sarebbe precipitata da un balcone della sua abitazione per cause ancora in corso di accertamento. Immediatamente soccorsa e poi ricoverata all’Ospedale di Catanzaro, versa in gravi condizioni, a causa di un profondo trauma cranico susseguente al colpo.